"Окровавленный упал мне на руки": жена убитого в Будапеште украинца рассказала подробности трагедии

39-летний мужчина заметил вора, который пытался проникнуть и обокрасть квартиру, и бросился его задержать, как получил смертельное ножевое ранение.

В столице Венгрии Будапеште 39-летний уроженец Закарпатья убил своего земляка, также 39-летнего закарпатца. Злоумышленник пытался обворовать квартиру на первом этаже многоэтажки, но в этот момент его заметил житель дома и пытался задержать. Вор убегая, зарезал мужчину.

Как рассказала жена погибшего Рената изданию blikk.hu, в этот трагический вечер ее муж Шандор курил на балконе, как заметил подозрительного человека, который бродил между припаркованными во дворе автомобилями. По ее словам, муж всегда был готов помогать другим, поэтому спустился вниз, чтобы выяснить, что произошло.

"Но эта доброта и готовность помочь привели моего мужа к смерти. Напрасно я просила его этого не делать, но он сразу спустился вниз, не слушая меня. Я очень волновалась, что он попадет в беду, поэтому побежала за ним. Но уже тогда увидела Шони всего в крови. Он буквально упал без сознания мне на руки", — рассказывает женщина.

Раненого мужчину госпитализировали в больницу, но спасти его уже не смогли.

Семья погибшего переехала из Украины в Венгрию два года назад. У мужчины осталась жена и две дочери.

На своей странице в Facebook женщина написала прощальные слова мужу: "Твоя дорогая душа теперь в мире... Но мое сердце навсегда будет разрываться от боли...".

Напомним, убийство произошло в воскресенье, 16 января, в Будапеште. Злоумышленника уже задержали, в содеянном он признался и утверждает, что убивать не хотел, а просто испугался, когда его пытались схватить, и ударил мужчину ножом. 39-летний задержанный родом из Закарпатья, как и погибший. Оба работали в Будапеште каменщиками, а их родные села на Закарпатье расположены в 8 километрах друг от друга. Но мужчины не были знакомы.

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