"Окружение Путина никогда не скажет ему, что Россия проигрывает": правнучка Хрущева объяснила, зачем РФ угрожает ядерным оружием

Правнучка главы правительства СССР 1958-1964 годов Никиты Хрущева рассказала, что российский диктатор Владимир Путин пытается скрыть от граждан своей страны очевидные поражения на фронте. Именно поэтому он так поспешно предпринял попытку аннексировать украинские территории и постоянно угрожает ядерным оружием.

При этом российская властная элита лишает людей основных свобод, тем самым все больше выявляя свою тиранию.

Об этом говорится в статье Нины Хрущевой на сайте Project Syndicate.

По ее словам, за ядерными угрозами Путина стоят явные попытки скрыть правду о катастрофическом положении российской армии на фронте. Вдобавок к тому, что РФ не достигла первоначальной цели в войне против Украины, мировое сообщество не признало ни одной территориальной претензии страны-агрессора. В то же время окружение Путина боится показать правду о плачевном положении армии РФ в этой войне.

"Никто из советников Путина не скажет ему, что война в Украине является для России стратегической катастрофой. Они не укажут, что он не достиг своей первоначальной цели: оккупировать Киев и воссоединить "российские земли". И они не будут объяснять, что мировое сообщество никогда не признает ее территориальные претензии. Это правда, которую Путин надеется скрыть ядерными угрозами", – пишет Нина Хрущева.

По ее словам, парадокс российской тирании состоит в том, что политическое руководство страны пытается как можно жестче лишить людей основных свобод.

"Простое распространение истории о войне, не являющейся частью нарратива Кремля, считается "распространением ложной информации", наказуемой с марта штрафами или даже тюремным заключением. Такое государство не может решить фундаментальные проблемы, стоящие перед страной. Все, что Россия может сделать — это дискредитировать потенциальные альтернативы и подавить любую оппозицию", — заявила Хрущева.

Также она предположила, что рано или поздно Россия захочет наладить отношения с мировым сообществом ради спасения своей экономики. Однако в этом случае попытка аннексии украинских территорий станет высоким барьером для прогресса.

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