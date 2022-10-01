Окружение в Лимане: Подоляк напомнил россиянам об Иловайской трагедии

В Лимане Донецкой области оцеплено около 5 тыс. российских оккупантов.

Советника Офиса президента Михаил Подоляк заявляет, что вражеской группировке придется просить о выходе из Лиманского направления.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

На фоне событий в Лимане Подоляк напомнил россиянам об Иловайской трагедии, произошедшей летом 2014 года.

"8 лет назад российские военные оцепили наши войска под Иловайском. Тогда наши ребята согласились выйти без оружия. Но Россия нарушила слово — колонну расстреляли. Сегодня просить о выходе из Лиманского котла придется РФ. Если, конечно, тем, кто пирует в Кремле, есть дело до своих солдат", — подчеркнул Михаил Подоляк.

Как сообщалось, в Лиманском направлении украинцы замыкают в кольцо подразделения 20 российской армии и отряды "БАРС". Зажатые в Лимане российские оккупанты попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ.

Украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в Лимане Донецкой области. Видео появилось в Сети.

Читайте также: