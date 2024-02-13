Окружили ли оккупанты Авдеевку: объяснил военный аналитик

Оперативное окружение – это положение подразделений, когда они изолированы от основной группы войск.

Пока оперативного окружения Авдеевки нет. Сообщения, распространяемые в Сети на эту тему, "подыграют" российской пропаганде.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“Оперативного окружения в Авдеевке нет. Оперативное окружение – это положение подразделений, когда они изолированы от основной группы войск, вследствие чего не могут получать поставки или обеспечить выход из зоны изоляции, но не имеют свободы маневра. Учите матчасть, дятлы, не разносите панику и российские нарративы. Дайте ребятам возможность спокойно работать без соплей на керамическом унитазе”, — подчеркнул Александр Коваленко.

Напомним, что к Авдеевке пришло подкрепление, чтобы удержать город.

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