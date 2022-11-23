Оксану Марченко и Виктора Медведчука заметили в оккупированном Крыму

Скандальных супругов увидели в одном из ресторанов в Ялте.

Обвиняемого в измене Украины пророссийского политика Виктора Медведчука вместе с супругой Оксаной Марченко якобы заметили в оккупированном Крыму, говорится в сюжете ТСН.

Видео супругов в ресторане на набережной Ялты распространяют Telegram-каналы.

Напомним, что Медведчуку выдвинули обвинения в государственной измене еще до начала полномасштабной войны. Суд направил его под домашний арест. После 24 февраля Медведчук убежал из дома и скрывался.

Предатели в Крыму: Медведчука и Марченко заметили в оккупированной Ялте

12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Виктора Медведчука задержали.

После этого жена скандального политика Оксана Марченко записала видео к президенту Турции Реджепу Таипу Эрдогану с просьбой вытащить из украинской тюрьмы своего мужа.

Далее Марченко сбежала в Россию, где дала пресс-конференцию, на которую практически никто не пришел.

21 сентября состоялся исторический обмен пленными – Украина вернула из российского плена защитников Мариуполя, среди них воины "Азова". Кума Путина Виктора Медведчука удалось обменять на двести пленных защитников Украины.

До этого в стране-агрессоре России заявляли, что не знают о местонахождении пророссийского политика.

Читайте также: