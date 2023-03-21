Оксен Лисовый стал новым министром образования и науки Украины: что о нем известно

Верховная рада Украины во вторник, 21 марта, проголосовала за назначение на должность министра образования и науки Оксена Лисового. Его кандидатуру поддержали 313 народных депутатов.

Об этом сообщил депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

Ранее комитет Рады по вопросам образования, науки и инноваций также поддержал его кандидатуру на пост нового министра образования.

В понедельник, 20 марта, Сергей Шкарлетт официально подтвердил, что уходит с должности министра образования и науки, а Верховная Рада проголосовала за отставку. Известно, что Шкарлет продолжит работать в сфере образования, несмотря на отставку.

ТСН.ua собрал все, что известно о новом главе Минобразования.

Биография

Оксен Лисовый родился 21 июля 1972 (50 лет) в Киевской области. Его отец Василий был философом и правозащитником. Мать – Вера Лисовая-Гриценко – работала педагогом. За неделю до рождения Оксена его отца арестовали и на 11 лет отправили в Сибирь за открытое письмо в защиту арестованных шестидесятников. Туда со временем переехала семья.

Оксен Лисовый окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов по специальности "художник-керамист" и Киевский государственный институт культуры по специальности "библиотечно-информационные системы".

Женат, воспитывает двух сыновей.

Карьера

Оксен Лисовый работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме, тренером по фехтованию, поддерживал деятельность общественной юношеской организации "Сич". Кандидат философских наук, доцент.

С 2010 года – директор Национального центра "Малая академия наук Украины". Является автором более 250 научных публикаций и 25 авторских изданий.

2012 стал лауреатом Государственной премии Украины в области образования.

2015 получил ученое звание доцента.

В сентябре 2020 года инициировал создание Музея науки Украины на территории ВДНХ.

2021 получил почетное звание Заслуженный работник образования Украины.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Оксен Лисовый добровольцем пошел на фронт в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Напомним, министр образования и науки Сергей Шкарлет в собственноручно написанном заявлении об отставке допустил ошибку в написании собственной фамилии.

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