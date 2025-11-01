- Дата публикации
Оксфорд Медикал отмечает свое 20-летие открытием крупнейшего в сети медицинского центра Новости компаний
Сеть частных медицинских центров Оксфорд Медикал отмечает юбилей – 20 лет, и продолжает работать для беспрерывной заботы о здоровье украинцев. И одним из невероятных подарков станет открытие крупнейшего медицинского центра полного цикла в сети по адресу: г. Киев, ул. Парково-Сырецкая, 7а, которое состоится уже в декабре!
Самыми первыми станут доступны:
Поликлинический прием по всем направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, гинекология, урология, дерматология, гастроэнтерология, неврология, эстетическая медицина и другие;
Современная диагностика: КТ, МРТ, маммография, рентген, УЗИ (включая 3D/4D), эндоскопию и лабораторные исследования.
Впоследствии будут открыты другие отделения, среди которых: хирургическое отделение и стационар, реанимация, терапевтический стационар, детское отделение со стационаром, инфекционное отделение и другие.
Оксфорд Медикал – это постоянное усовершенствование. Наши врачи регулярно проходят стажировку в ведущих европейских клиниках, принимают участие в международных конференциях, внедряют современные протоколы диагностики и лечения.
В работе используется оборудование исключительно от мировых лидеров, что гарантирует точность и безопасность процедур.
Неотложная помощь с выездом в любой район Киева или пригорода прибывает в течение 30–60 минут, а запись возможна онлайн на сайте https://oxford-med.com.ua/ и по номеру +38 (044) 204 40 40. Мы работаем – мы лечим!