Оксфорд Медикал отмечает свое 20-летие открытием крупнейшего в сети медицинского центра

Реклама

Самыми первыми станут доступны:

Поликлинический прием по всем направлениям: терапия, педиатрия, кардиология, гинекология, урология, дерматология, гастроэнтерология, неврология, эстетическая медицина и другие;

Современная диагностика: КТ, МРТ, маммография, рентген, УЗИ (включая 3D/4D), эндоскопию и лабораторные исследования.

Впоследствии будут открыты другие отделения, среди которых: хирургическое отделение и стационар, реанимация, терапевтический стационар, детское отделение со стационаром, инфекционное отделение и другие.

Оксфорд Медикал – это постоянное усовершенствование. Наши врачи регулярно проходят стажировку в ведущих европейских клиниках, принимают участие в международных конференциях, внедряют современные протоколы диагностики и лечения.

Реклама

В работе используется оборудование исключительно от мировых лидеров, что гарантирует точность и безопасность процедур.

Неотложная помощь с выездом в любой район Киева или пригорода прибывает в течение 30–60 минут, а запись возможна онлайн на сайте https://oxford-med.com.ua/ и по номеру +38 (044) 204 40 40. Мы работаем – мы лечим!