Октябрь начнется солнечно, но ударят заморозки — прогноз синоптиков

Начало октября еще порадует теплом / © pexels.com

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По предварительным прогностическим расчетам, октябрь в Украине начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

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Впрочем, заморозки в первой половине октября — обычное для климата явление, поэтому их следует ожидать даже, несмотря на теплый старт.

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Для аграриев такой сценарий выгоден: сухая и солнечная погода дает озимые укорениться под урожай в следующем году, а также подсушивает несобранные подсолнечник, сою и кукурузу.

В Киеве октябрь начнется солнечно и достаточно тепло. После 4 октября ожидаются кратковременные дожди, затем установится более умеренная погода с прохладными ночами.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет зима 2026-2027 года в Украине.

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