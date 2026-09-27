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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Время на прочтение
1 мин

Октябрь начнется солнечно, но ударят заморозки — прогноз синоптиков

Средняя температура в октябре, по прогнозу, составит +6…+12°, а количество осадков будет близко к норме. В некоторых городах в начале месяца будет заметно теплее, но затем придут дожди и похолодание.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Начало октября еще порадует теплом

Начало октября еще порадует теплом / © pexels.com

По предварительным прогностическим расчетам, октябрь в Украине начнется со спокойной, солнечной и теплой погоды.

Об этом сообщили в «Укргидрометцентре».

Впрочем, заморозки в первой половине октября — обычное для климата явление, поэтому их следует ожидать даже, несмотря на теплый старт.

Для аграриев такой сценарий выгоден: сухая и солнечная погода дает озимые укорениться под урожай в следующем году, а также подсушивает несобранные подсолнечник, сою и кукурузу.

В Киеве октябрь начнется солнечно и достаточно тепло. После 4 октября ожидаются кратковременные дожди, затем установится более умеренная погода с прохладными ночами.

Напомним, синоптики спрогнозировали, какой будет зима 2026-2027 года в Украине.

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