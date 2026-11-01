Октябрь стал рекордным для потерь РФ: Зеленский раскрыл шокирующие цифры

Зеленский / © ТСН.ua

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В октябре 2026 года Силы обороны Украины нанесли российской армии наибольшие потери за все время полномасштабной войны. Кроме того, украинские защитники освободили больше территорий, чем смогли захватить оккупанты.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

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Потери армии РФ в октябре 2026 года: рекордные показатели

По словам главы государства, в течение месяца российская армия потеряла убитыми и тяжелоранеными 54 400 военных. Это самый высокий показатель за весь период полномасштабного вторжения.

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«Есть рекорд и суточные потери: 2250 человек армия РФ потеряла 21 октября», — добавил Зеленский.

Президент также озвучил результаты украинских военных на фронте. По его словам, в течение октября Силы обороны уволили 96,2 квадратного километра украинской территории. Это на 10,4 квадратного километра больше, чем за это же время захватили российские войска.

«Важно, что мы продолжаем возвращать свое», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил украинских военных за их работу и достигнутые результаты, а также отметил важность дальнейшего освобождения территорий.

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«Спасибо всем защитникам и защитницам, всем нашим воинам, каждой бригаде, каждому подразделению за этот важный для страны результат. Россия теряет. Мы сохраняем позиции, освобождаем территорию и делаем так, чтобы каждый день войны стоил агрессору максимально дорого», — отметил Зеленский.

Он также заявил, что для завершения боевых действий России следует согласиться на прекращение огня и дипломатический путь.

«Чтобы остановить эти безумные потери, России достаточно выбрать прекращение огня и дипломатию», — добавил Зеленский.

Напомним, ранее ТСН.ua писал, что российская армия понесла рекордные потери в живой силе за время полномасштабной войны. По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 29 октября 2026 года потери окупантов в октябре достигли 49 040 военных. Предыдущий рекорд зафиксировали в декабре 2024 года — тогда российская армия потеряла 48 670 военных.

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