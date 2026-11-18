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Октябрь стал самым смертоносным за годы великой войны: ООН обнародовала данные о жертвах атак РФ
В октябре 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 372 гражданских лица, еще 1981 человек получил ранения. По данным ООН, это самое большое количество гражданских жертв в октябре с начала полномасштабного вторжения России.
В октябре 2026 года в результате боевых действий и российских атак в Украине погибли по меньшей мере 372 мирных жителя, еще 1981 человек был ранен. Общее число погибших и раненых составило 2353 человека, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом говорится в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном 16 ноября.
По данным международных наблюдателей, октябрь 2026 стал самым смертоносным октябрем для гражданского населения с начала полномасштабного российского вторжения.
Для сравнения, в октябре 2025 года ООН зафиксировала 183 погибших и 1021 раненых.
Какое оружие повлекло больше жертв
Основной причиной гибели и ранений гражданского населения остаются российские ракеты и дальнобойные беспилотники.
По данным ООН, на такое вооружение пришлось 55% всех гражданских потерь в октябре - 177 погибших и 1108 раненых.
В то же время, существенно возросло количество жертв авиационных ударов с применением управляемых авиабомб. За месяц они унесли жизни 92 человек, еще 331 человек получил ранения.
В Миссии отметили, что количество погибших от авиабомб удвоилось по сравнению с сентябрем.
Еще 68 гражданских погибли и 380 были ранены в результате атак беспилотников малого радиуса действия.
Таким образом, управляемые авиабомбы и ближние дроны повлекли соответственно 18% и 19% всех зафиксированных гражданских потерь.
Какие города Украины больше всего пострадали от атак
В октябре гибель и ранение гражданских зафиксировали в 22 регионах Украины и Киеве.
Наибольшее количество пострадавших документировалось в Киеве, Краматорске, Харькове, Запорожье и Славянске.
В столице погибли 25 человек, еще 174 были ранены.
В Краматорске погибли 29 гражданских и 124 получили ранения. В Харькове зафиксировали 19 погибших и 129 раненых, в Запорожье - 31 погибшего и 103 раненых.
В Славянске в результате атак погибли 27 человек, еще 96 были ранены.
В то же время в Херсонской области, в частности в самом Херсоне, количество гражданских потерь уменьшилось по сравнению с предыдущими месяцами. Там зафиксировали шестерых погибших и 105 раненых.
В ООН предполагают, что это частично связано с временным локальным прекращением огня в районе Олешек. В то же время, даже в этот период продолжали фиксировать жертв мин и взрывоопасных остатков войны.
Россия усилила удары по энергетике Украины
Отдельно в отчете отмечается значительное усиление российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
В течение октября войска РФ совершили ряд масштабных комбинированных ракетно-дроновых ударов по объектам электро- и теплоснабжения.
В результате этих атак в разных регионах возникали перебои с электроэнергией, отоплением, а в отдельных городах также с водоснабжением.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры украинские власти были вынуждены вводить графики почасовых отключений света по всей стране.
Сколько гражданских погибло в Украине с начала 2026 года
По подсчетам Мониторинговой миссии ООН, с января по октябрь 2026 года в Украине погибли по меньшей мере 2957 гражданских лиц, а еще 17 218 были ранены.
Общее количество гражданских потерь за десять месяцев выросло на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года и более чем вдвое превысило показатели за соответствующий период 2024-го.
В ООН подчеркивают, что речь идет о документально подтвержденных случаях. Реальное количество погибших и раненых может быть больше, в частности из-за сложности проверки информации на временно оккупированных территориях.
Напомним, что ранее в ООН ошеломили количеством детей, которые не ходят в школу из-за войн