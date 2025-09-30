Октябрь в Украине начнется с аномалии: чего ожидать украинцам от погоды

Прогноз погоды в Украине на 1 октября / © ТСН

Реклама

Первый день октября принесет в Украину не просто прохладу, а очень холодную погоду.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

Максимальная температура воздуха в течение дня, 1 октября, будет составлять лишь +6…+10 градусов на большей части территории. Это ощутимо ниже климатической нормы. Единственным исключением станет Южная часть страны, где столбики термометров поднимутся до более комфортных +11…+16 градусов.

Реклама

Кроме низкой температуры ожидается усиление ветра. Хотя он не будет штормовым, он окажется достаточно порывистым, что значительно усилит чувство холода.

Дожди почти по всей Украине: где можно спрятаться

Наряду с резким похолоданием в Украину придут и дожди. По прогнозу синоптикиня, мокрые осадки ожидаются практически повсюду.

Влажная и пасмурная погода будет царить целый день. Лишь несколько западных и северных регионов получат шанс избежать сильных осадков. Это касается Волыни, Ровенщины, а также северных районов Киевской и Черниговской областей. Однако даже там погода будет влажной и облачной.

Прогноз для Киева: когда ожидается дождь

Для жителей столицы погода 1 октября тоже будет невеселой. В Киеве синоптическая ситуация будет соответствовать общеукраинской картине.

Реклама

В течение дня ожидается облачность, а температура составит всего +8…+10 градусов. Дождь прогнозируется ближе к вечеру, поэтому зонтик следует увлечь с собой еще утром.

Напомним, в ночь на 30 сентября Украину атаковали российские беспилотники. Воздушные силы ВСУ фиксировали движение вражеских дронов в нескольких областях: Черниговской в направлении Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Полтавской.