"Жовтнева", потому что "желтая осенью", а Пушкинская от слова "пушка": село в Украине не переименовывает улицы

"Жовтнева", потому что "желтая осенью", а Пушкинская от слова "пушка": село в Украине не переименовывает улицы

Сельский голова считает, что названия улиц не касаются советских времен и Пушкина, поэтому их не нужно переименовывать.

В одном из сел в Хмельницкой области заявили, что не будут переименовывать улицу Октябрьскую (Жовтневу), потому что "там растут много деревьев и осенью она желтая". А улица Пушкинская останется с таким названием, поскольку "в древности там были расположены пушки".

Об этом говорится в официальном ответе сельского головы Пукляков на обращение сооснователя проекта "Декоммунизация. Украина" Вадима Позднякова на правительственную горячую линию.

Сельский голова отметил, что в августе 2021 года улица Пушкина уже была переименована на Пушкинскую. А название улицы Октябрьской (Жовтневої), по его словам, якобы не касается советских времен, а названо местными жителями из-за цвета листьев осенью.

"А ничего, что пушка — это "гарамата" на украинском. Мамкины филологи", — написали пользователи Сети.

Напомним, в Хмельницкой области снесли памятник коммунисту Затонскому и переименовали улицу Чехова. Затонский был большевистским партийным деятелем и одним из исполнителей Голодомора-геноцида в Украине.

Фото: Вадим Поздняков

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