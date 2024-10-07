Октябрьское похолодание: отключат ли свет в Украине завтра, 8 октября

Согласно информации от "Укрэнерго", вторник должен пройти без отключений электричества.
Завтра, 8 октября, графики отключений света не будут применяться.
Об этом сообщает "Укрэнерго".
"Завтра, 8 октября, меры по ограничению потребления не планируются ", – говорится в сообщении.
"Укрэнерго" призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно и пользоваться мощными электроприборами в период самой продуктивной работы СЭС — с 10:00 до 16:00.
Ранее директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко рассказал, стоит ли ждать отключения света в октябре-ноябре.
Также глава ДТЭК предупредил, что, по наилучшему сценарию, этой зимой отключения электричества будут продолжаться в среднем пять часов в день.
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