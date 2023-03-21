"Оккупантам указан курс для понимания": Гуменюк о "бавовне" в Джанкое

Поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму.

Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона именно так прокомментировала вчерашние взрывы в Джанкое.

"Если вспомнить карту временно оккупированного Крыма, в частности, железнодорожного сообщения, это узловая станция. В начале полномасштабного вторжения говорилось, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. В настоящее время указан курс четко для того, чтобы было понимание, что по железной дороге уже невозможно выезжать", — сказала Гуменюк.

Гуменюк также подчеркнула, что так называемые власти Крыма будут списывать все на работу своей ПВО, потому что работают, так сказать, "по методичкам". И пытаются убедить население Крыма в том, что все идет по плану.

"Пока им нужно разобраться вообще с тем, что произошло, потому что они чувствовали себя достаточно спокойно, тем более на таком расстоянии. И считали, что успеют эвакуироваться задолго до того, как начнется реагирование нашего оружия на места важной дислокации", — подчеркнула она.

"Бавовна" в Джанкое

В понедельник, 20 марта, в оккупированном Джанкое сообщили об атаке неизвестных беспилотников. Местные жители сообщили, что взрыв прогремел у железнодорожного вокзала.

Главный гауляйтер Крыма Аксенов заявил, что никаких "прилетов" не было, а это, мол, сработало российское ПВО.

Позже ГУР сообщило, что взрывы в Джанкое были связаны с уничтожением российских ракет "Калибр", которыми оккупанты планировали обстрелять Украину.

Напомним, в Крыму на радиостанциях включили обращение Буданова (видео).

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