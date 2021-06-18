Непогода в Крыму унесла жизнь человека, затопила авто и дома: оккупанты привлекают военных

Местные жители передвигаются по городу на лодках.

Оккупированный Крым штормит. Вслед за Керчью непогода накрыла Ялту: курорт закрыли, ввели режим чрезвычайной ситуации, эвакуируют людей. По данным местных СМИ, за сутки в разных частях полуострова выпала двухмесячная норма осадков. ТСН.ua собрал все, что известно о ситуации.

В Ялте — чрезвычайное положение

Потоки воды, которые текут по улицам курорта, сносят на своем пути людей и автомобили. С берегов вышла река Водопадная. Затопленными оказались около 300 жилых домов, а также объектов инфраструктуры. По данным "Крымэнерго", обесточены 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередач. В целом без электроэнергии остались около 2700 человек.

Местная самопровозглашенная власть Ялты растеряна и не знает, к чему может привести непогода. Курорт закрыли, людей призывают не выходить на улицу, в то же время предприятия просят отпустить сотрудников домой.

В результате наводнения пострадали восемь человек: у одного медики диагностировали перелом лодыжки, еще семь получили незначительные повреждения. Один человек погиб.

"В Ялте введен режим чрезвычайной ситуации. Прошу всех запастись водой, потому что сейчас будет отключение практически по всему региону. Оставайтесь дома и не паникуйте", — заявила самопровозглашенная "руководитель" города Янина Павленко.

Керчь под водой

В Керчи выпали две месячные нормы осадков. Из-за этого подтопленными оказались насосные подстанции, в результате чего без водоснабжения остались Кировский и Ленинский районы города. В некоторых частях вода поднялась до уровня первых этажей многоэтажек. Затопленными оказались и автомобили — вода их покрывает практически с крышей.

"В результате обильных осадков в виде дождя остаются подтопленными Городская больница №1. В больнице подтоплен цокольный этаж, уровень воды составляет 32 см. В больнице находится 182 человека", — сообщили местные чрезвычайники.

С берегов в Керчи вышла река Мелек-Чесме. По словам местных жителей, за сутки вода так и не ушла. Затопленными прежнему остаются несколько городских улиц. Центр водители объезжают через соседние районы.

Для ликвидации последствий непогоды в Ялте и Керчи подключили военных. На местах работает Росгвардия, "Минобороны" оккупантов, а также Черноморский флот РФ.

Напомним, что обильные дожди продолжаются не только на оккупированном Крымском полуострове, но и в центральной части Украины. В частности, непогода накрыла Днепр, где из-за осадков разрушается центральная набережная, а также проезжие части.

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