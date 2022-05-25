Олег Псюк из Kalush Orchestra выставил свою розовую панаму и приз "Евровидения-2022" на аукцион

Олег Псюк из Kalush Orchestra выставил свою розовую панаму и приз "Евровидения-2022" на аукцион

Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк, как и обещал, выставил хрустальный микрофон за победу на "Евровидении-2022" и свою фирменную розовую панамку, в которой пел на конкурсе, на аукцион.

Символы победы Kalush Orchestra на "Евровидении" теперь будут помогать одерживать победу Украине в войне с российскими оккупантами. Группа отдает розовую панамку и хрустальный кубок-микрофон для сбора донатов в помощь Вооруженным силам Украины.

Kalush Orchestra проведут вместе с Благотворительным Фондом Сергея Притулы две акции одновременно.

Это будет розыгрыш розовой панамы, в которой на "Евровидении" выступал фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк. Чтобы поучаствовать, нужно задонатить от 200 грн (или от 5 евро) в банке от Monobank Фонда Приюты. Больше донатов – больше шансов победить. Партнеры группы из Monobank рандомно выберут победителя среди всех благотворителей.

Аукцион хрустального кубка-микрофона победителя "Евровидения-2022".

Его получает тот, кто внесет наибольший общий вклад на банке Фонда Притулы или же в крипте на криптокошелек Фонда Сергея Притулы.

Все средства по аукциону пойдут на счет Благотворительного фонда Сергея Притулы для помощи Вооруженным Силам Украины. Это первый в мире аукцион с кубком победителя "Евровидения" для помощи армии.

Начало розыгрыша и аукциона 25 мая в 11:00 утра. Он будет проходить на платформе Monobank и MetaHistory. За победный хрустальный микрофон Kalush Orchestra ставки принимаются и в обычной валюте, и в криптовалюте на кошелек Фонда Притулы.

Будут продолжаться оба мероприятия до 28 мая 19:00. Завершится все общим прямым эфиром Сергея Притулы и Олега Псюка в соцсетях.

Параллельно состоится розыгрыш NFT на базе MetaHistory. Покупая NFT по криптовалюте, его обладатель получает: 100% уникальный цифровой файл NFT с изображением микрофона и Kalush Orchestra. Эксклюзивная встреча-ужин с участниками группы Kalush Orchestra. Возможность принять участие в аукционе хрустального кубка-микрофона, который получит благотворитель за самый большой донат.

Розыгрыш поддерживает Министерство культуры и информационной политики Украины, Министерство цифровой трансформации Украины, а также Европейский языковой союз (EBU) — ассоциация телерадиовещателей, которая организовывает международный песенный конкурс "Евровидение".

Напомним, что группа Kalush Orchestra с песней Stefania победила на "Евровидении-2022" с общей рекордной оценкой в 631 балл. Это третья победа Украины на "Евровидении", но первая полностью украиноязычной песни.

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