Олег Сенцов рассказал, как восстанавливается после ранения и как реагирует на "мирную жизнь" украинцев в тылу

Украинский режиссер Олег Сенцов, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, рассказал о ранениях на фронте, фильмировании боев с оккупантами, реакции жены на его службу и о "мирной жизни" украинцев в тылу.

К слову, недавно кинохудожник опубликовал 30-минутное видео боя с российскими оккупантами, хотя раньше он не планировал этого вообще делать. В эфире телемарафона режиссер объяснил, что изменил свое мнение. По словам Сенцова, они затем с побратимами анализируют свои ошибки. Кроме того, он снимает бои, ведь это исторические события, которые должны увидеть как можно больше людей.

Сенцов показал видео ожесточенного боя под Авдеевкой

"Я думал, что я буду только военнослужащим, а так и есть. Я офицер вооруженных сил. Было много таких моментов, которые я хотел запечатлеть. И для меня, и для ребят это будет разбор ошибок, анализ действий, фиксация каких-то моментов исторических, потому что это исторические события, и потом я понимаю, что этим надо с кем-то делиться, потому что люди должны знать правду о войне", — сказал Сенцов.

Сам режиссер находится на лечении. После боя с оккупантами Сенцов получил тяжелое ранение. Как признался военный, сейчас его раны зажили, он будет возвращаться на фронт и будет служить на востоке Украины.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Уже хорошо. Сначала было не очень, а потом уже все хорошо. Я уже послезавтра возвращаюсь на фронт", – поделился режиссер.

Олег Сенцов говорит, что его жена очень сильно за него волнуется. Однако он убеждает избранницу, что делает важное дело для страны. Кроме того, он защищает ее и их сына.

Олег Сенцов с супругой

"Хороших у нее нет ощущений, но она понимает, что я делаю важное дело для страны. Я ей всегда говорю, что я борюсь за вас", — поделился режиссер.

Кстати, Олег Сенцов также признался, как реагирует на мирную жизнь украинцев в тылу. По словам режиссера, когда он впервые вернулся с фронта, его раздражал этот существенный контраст. Теперь же военный понимает, что люди, несмотря на войну, должны жить. Однако Сенцов подчеркнул, что украинцы должны не забывать, благодаря кому все это происходит.

Олег Сенцов / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

"Часто люди это спрашивают. В прошлом году, когда я приезжал из-под Бахмута, где были тяжелые бои, то впечатление было сильное такое. Контраст действительно. Видел спокойных людей, целые дома, авто, мало военных. Это так раздражало на подсознательном уровне. Потом ты это принимаешь и понимаешь, что мы там воюем, чтобы страна жила мирной жизнью. Сейчас нет такой раздражительности. Гражданские живут своей жизнью, и мы за то, чтобы она продолжалась. Но важно, чтобы люди не забывали, благодаря чему она здесь происходит", — прокомментировал режиссер.

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