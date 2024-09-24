Олег Синегубов показал обломки попавшей в жилой дом в Харькове бомбы

В Харькове увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара.
Враг ударил по многоэтажке в Харькове тяжелой авиабомбой ФАБ-500. Специалисты собирают на месте прилета доказательства очередного военного преступления государства-агрессорки.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"По информации от правоохранителей, оккупанты попали по жилому дому в Харькове авиабомбой ФАБ-500", — говорится в сообщении.
Олег Синегубов добавил, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Пока известно о 31 пострадавшем.
Напомним, днем 24 сентября, враг ударил по КАБам по Харькову.
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