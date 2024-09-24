Олег Синегубов показал обломки попавшей в жилой дом в Харькове бомбы

Враг ударил по многоэтажке в Харькове тяжелой авиабомбой ФАБ-500. Специалисты собирают на месте прилета доказательства очередного военного преступления государства-агрессорки.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обломок авиабомбы, попавшей в многоэтажку в Харькове / Фото: Олег Синєгубов

"По информации от правоохранителей, оккупанты попали по жилому дому в Харькове авиабомбой ФАБ-500", — говорится в сообщении.

Разрушения в Харькове

Олег Синегубов добавил, что люди продолжают обращаться за медицинской помощью. Пока известно о 31 пострадавшем.

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