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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
444
Время на прочтение
1 мин

Олега Тягнибока ранили на фронте

Это произошло, когда он вместе с собратьями находился в автомобиле, в который попал вражеский дрон.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Олег Тягнибок

Олег Тягнибок / © УНИАН

Глава партии ВО «Свобода», экс-депутат Олег Тягнибок, защищающий Украину от врага, получил ранения на фронте.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Олег Тягнибок был ранен на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!» — отметил он.

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Олег Тягнибок присоединился в ряды ВСУ.

Ранее стало известно, что сын Олега Тягнибока Гордий получил ранение на фронте.

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Дата публикации
Количество просмотров
444
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