Олега Тягнибока ранили на фронте

Олег Тягнибок / © УНИАН

Реклама

Глава партии ВО «Свобода», экс-депутат Олег Тягнибок, защищающий Украину от врага, получил ранения на фронте.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«Олег Тягнибок был ранен на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!» — отметил он.

Реклама

Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Олег Тягнибок присоединился в ряды ВСУ.

Ранее стало известно, что сын Олега Тягнибока Гордий получил ранение на фронте.

Новости партнеров