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- Украина
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Олега Тягнибока ранили на фронте
Это произошло, когда он вместе с собратьями находился в автомобиле, в который попал вражеский дрон.
Глава партии ВО «Свобода», экс-депутат Олег Тягнибок, защищающий Украину от врага, получил ранения на фронте.
Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«Олег Тягнибок был ранен на фронте. Он вместе с собратьями был в одном автомобиле, в который попал вражеский дрон. Желаем выздоровления!» — отметил он.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения Олег Тягнибок присоединился в ряды ВСУ.
Ранее стало известно, что сын Олега Тягнибока Гордий получил ранение на фронте.
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