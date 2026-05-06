- Украина
Олень Борис уже во второй раз попал в аварию: зоозащитники сообщили о его состоянии (фото)
Во время перевозки травмированного оленя Бориса зоозащитники попали в серьезное ДТП в Ровенской области. Животное испытало сильный стресс.
В Ровенской области во время транспортировки травмированного оленя Бориса произошло серьезное ДТП.
Об этом сообщили сотрудники Wild Animals Rescue Center, перевозившие животное на лечение.
Авария произошла ночью 6 мая около 00:37, когда команда возвращалась из поселка Заречное вместе с оленем.
«Друзья, у нас беда: мы попали в серьезное ДТП», — говорится в сообщении.
Перед этим к специалистам обратился егерь, сообщивший об ухудшении состояния животного. Олень терял вес, а травмированный пант начал неправильно разрастаться и нуждался в удалении.
После обследования выяснилось, что перелом ноги в области скакального сустава постепенно срастается и не требует операции, поэтому Бориса решили транспортировать в центр для дальнейшего лечения.
Как травмированный олень Борис второй раз попал в ДТП
При перевозке, как рассказали сотрудники центра, несмотря на осторожное движение, в их автомобиль врезалась другая машина.
«Мы ехали очень медленно и хранили его как хрустальную вазу… Но не все на дороге зависит только от нас», — отметили зоозащитники.
По их словам, это уже вторая авария для животных за короткое время.
Несмотря на сильный удар, видимые травмы у оленя не обнаружили, однако он пережил значительный стресс.
«К счастью, видимых травм нет, однако Борис испытал сильный стресс», — сообщили в центре.
По словам сотрудников центра, в настоящее время животное находится под наблюдением специалистов, ему предоставили поддерживающую терапию и приняли необходимые анализы.
Зоозащитники уверяют, что будут информировать о состоянии Бориса и его лечении.
Что известно об олене Борисе
Напомним, более месяца назад в Ровенской области женщина сбила известного на всю Украину оленя Бориса и оставила его в критическом состоянии на дороге.
Спасать оленя взялись ветеринары. Тогда он находился в крайне тяжелом состоянии.
Впоследствии Борис пошел в сторону леса к кустарникам, поэтому люди волновались, жив ли.
В конце апреля олень Борис нашелся.