Оленя Бориса нашли: подробности поисков звезды соцсетей на Ровенщине

Оленя Бориса нашли в болоте у леса / Архивное фото / © ТСН

В субботу, 25 апреля, в лесных зарослях Ровенской области местный опекун успешно разыскал знаменитого оленя Бориса , получившего тяжелые травмы во время автомобильной аварии в прошлом месяце. Ослабленное животное несколько недель пряталось от людей в болоте у леса, где его в конце концов нашли живым и невредимым.

О новых подробностях счастливого спасения и состоянии здоровья рогатого любимца рассказала специальная корреспондентка ТСН.ua из Ровенщины Анна Махно.

Состояние животного и осмотр ветеринара

Все, кто волновался за судьбу известнейшего оленя Украины, могут наконец вздохнуть с облегчением. Как выяснилось, после исчезновения травмированный Борис просто пережидал опасность в густых кустарниках.

«Его нашли, он жив, с ним все хорошо. Сейчас ему везут корм, кормят, его осматривает ветеринар», — заверила Анна Махно.

Настойчивость местного опекуна

Решающую роль в спасении животного сыграл охотовед Руслан, который с самого начала занимался Борисом. Муж твердо пообещал найти своего питомца и не прекращал поиски ни на день.

Неравнодушный опекун каждое утро и каждый вечер настойчиво прочесывал окрестные леса и бездорожье, пока его усилия не увенчались успехом. В настоящее время команда ТСН.ua продолжает следить за процессом возобновления оленя и готовит расширенный материал об этой спасательной миссии.

ДТП с оленем Борисом - что известно

Напомним, 23 марта в поселке Заречное 28-летняя водитель внедорожника Mercedes сбила местную знаменитость - оленя Бориса , после чего скрылась с места аварии. Правоохранители оперативно разыскали нарушительницу, а суд оштрафовал ее и лишил права управления транспортом на один год.

В первые дни после столкновения состояние животного оставалось крайне тяжелым , ведь 8-летний самец получил перелом конечности и разбитую голову. Из-за нетранспортабельности олень находился во дворе своего опекуна Руслана Христюка, получая обезболивающие и противовоспалительные инъекции местного ветеринара.

Благодаря правильному уходу и покою уже через три дня после ДТП травмированный олень поднялся на ноги , начал самостоятельно есть и пить воду. Приехавшие на помощь столичные зооволонтеры осмотрели пациента и решили воздержаться от сложной хирургической операции, чтобы не подвергать дикое животное лишнему смертельному риску во время транспортировки.

Однако после значительного улучшения самочувствия Борис внезапно исчез , заставив своего смотрителя ежедневно прочесывать болота и лесные тропы. Несмотря на высокую угрозу от хищников, Руслан не прекращал поисковые рейды, твердо веря, что рогатый любимец просто прячется от посторонних глаз для окончательного выздоровления.