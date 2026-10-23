Олешки без еды и лекарств уже более четырёх месяцев: Украина раскрыла детали операции по деблокированию города

Оккупированный город Олешки

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Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия объявил об операции по разблокированию временно оккупированного города Олешки Херсонской области. По его словам, целью операции является создание гуманитарных коридоров для эвакуации гражданского населения и доставки помощи.

Об этом Арахамия сообщил в своём Telegram-канале.

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«В ближайшее время начнётся операция по разблокированию населённого пункта Олешки и его окрестностей. Её целью является создание постоянно действующих гуманитарных коридоров для безопасной эвакуации гражданского населения и доставки помощи», — написал он.

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По словам главы фракции «Слуга народа», для проведения операции в ближайшее время планируется добиться режима прекращения огня. Арахамия отметил, что об этом ранее сообщила первая леди США Мелания Трамп.

Он также подчеркнул, что подготовка к этим договоренностям была длительным процессом, к которому присоединились представители различных политических уровней. Отдельно Арахамия отметил роль Папы Римского и Мелании Трамп и выразил им благодарность.

«Подробности о проведении операции, а также информацию о ходе самой операции может предоставить омбудсмен Украины — Дмитрий Лубинец», — добавил политик.

Лубинец подтвердил договоренности

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил заявление Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии по спасению людей, находящихся в Олешках. По его словам, договоренности предусматривают прекращение огня, доставку гуманитарного груза в город и обеспечение свободного передвижения гражданских лиц.

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«Появилось заявление Мелании Трамп о начале гуманитарной миссии по спасению граждан, находящихся в Олешках. Во-первых, я подтверждаю это заявление и благодарю лично Меланию Трамп и её команду за усилия, лидерство и координацию между двумя переговорными группами Украины и Российской Федерации по достижению договоренностей», — заявил омбудсмен.

Лубинец уточнил, что переговоры со стороны Украины вел он сам, а со стороны России — Яна Лантратова.

«В рамках нашего соглашения, во-первых, будет обеспечен режим тишины. Во-вторых, в Олешки будет доставлен гуманитарный груз. В-третьих, будет обеспечено свободное передвижение гражданского населения из Олешек», — сообщил омбудсмен.

Он также призвал ответственно подходить к распространению публичной информации о гуманитарной миссии, подчеркнув сложность её реализации.

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«Операция будет проходить постепенно, она максимально сложна в реализации. Поэтому я буду информировать украинское общество, буду демонстрировать результаты проведения этой операции», — отметил Лубинец.

По его словам, украинская сторона делает всё возможное, чтобы спасти людей, оставшихся в оккупированном городе.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

В Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город уже более четырёх месяцев остаётся без регулярных поставок продуктов, а местные жители страдают от острой нехватки еды и медикаментов.

По оценкам украинских властей, в оккупированных Олешках остаются около двух тысяч мирных жителей, среди которых примерно 50 детей. Создание безопасных гуманитарных коридоров должно обеспечить возможность эвакуации людей из города и доставки необходимой помощи.

Напомним, ранее Украина и Россия договорились о локальном перемирии в Олешках Херсонской области с 29 октября. Соответствующая договоренность была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

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