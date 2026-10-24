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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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"Есть договоренность": Зеленский рассказал новые детали прекращения огня в Олешках — есть одна проблема

Заминированные россиянами дороги стали серьезным препятствием для проведения гуманитарной операции в Олешках.

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Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Associated Press

В ближайшее время должна начаться гуманитарная операция по разблокированию доступа к городу Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области. Российские оккупанты заминировали дороги, что существенно затрудняет проведение операции и усугубляет и без того тяжелую ситуацию для местных жителей.

Об этом заявил в своем обращении в субботу, 24 октября, президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, стороны достигли договоренности о проведении операции, которая должна обеспечить доступ в город для доставки продуктов питания и медикаментов, а также дать людям возможность покинуть зону боевых действий.

«Скоро должна состояться реализация, чтобы был разблокирован доступ в Олешки», — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что из-за минирования дорог российскими войсками гуманитарная ситуация в городе остается крайне сложной. Поэтому одной из главных задач операции является восстановление безопасного доступа к населенному пункту, чтобы туда можно было доставить необходимую помощь.

По словам главы государства, вопрос о разблокировании Олешек обсуждался в течение некоторого времени на различных уровнях. Украина готова выполнить свою часть договоренностей и рассчитывает, что посреднические усилия Соединенных Штатов помогут реализовать достигнутые договоренности.

«Надеемся, что удастся провести эту гуманитарную операцию — разблокировать Олешки, обеспечить доступ для доставки продуктов питания и медикаментов, а также чтобы люди могли покинуть эту зону боевых действий», — заявил Зеленский.

Президент выразил надежду, что посредничество США будет способствовать практической реализации договоренностей и позволит оказать помощь мирным жителям, остающимся в оккупированном городе.

Гуманитарная катастрофа в Олешках

Напомним, в Олешках сложилась критическая гуманитарная ситуация. Город уже более четырёх месяцев остаётся без регулярных поставок продуктов, а местные жители страдают от острой нехватки еды и медикаментов.

По оценкам украинских властей, в оккупированных Олешках остаются около двух тысяч мирных жителей, среди которых примерно 50 детей. Создание безопасных гуманитарных коридоров должно обеспечить возможность эвакуации людей из города и доставки необходимой помощи.

Ранее Украина и Россия договорились о локальном перемирии в Олешках Херсонской области с 29 октября. Соответствующая договоренность была достигнута при посредничестве первой леди США Мелании Трамп с целью обеспечения доставки гуманитарной помощи и эвакуации гражданского населения.

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