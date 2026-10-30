Олешки не хотят в Россию: оккупанты готовят пропагандистский спектакль с автобусами

Представители Украины и России в Олешках / © Associated Press

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Во временно оккупированных Олешках Херсонской области в четыре раза больше жителей выразили желание эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию, чем в Россию. В то же время российская пропаганда готовит постановку, чтобы скрыть нежелание местных жителей переезжать в государство-агрессора.

Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский, который ссылается на информацию российского «военкора» Романова.

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По его данным, число жителей Олешек, желающих выехать на подконтрольную Украине территорию, в четыре раза превышает число желающих эвакуироваться в РФ. Для этого украинского направления предусмотрено 17 автобусов, для российского — всего четыре.

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Российский «военкор», которого цитирует Казанский, утверждает, что россияне планируют скрыть эту разницу с помощью пропагандистской постановки: показывать автобусы, которые якобы перевозят людей в Россию, хотя на самом деле они будут пустыми.

«Просто у них будут зашторины окна, чтобы не было видно, что внутри пустота», — говорится в посте.

Денис Казанский обратил внимание на то, что ситуация с эвакуацией демонстрирует реальные настроения населения на оккупированных территориях, которые существенно отличаются от утверждений российской пропаганды о якобы поддержке России со стороны местных жителей.

«Наглядная иллюстрация настроений населения на оккупированных территориях. Там нет никаких „русских“, о которых всё время говорит Путин», — отметил он.

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По его словам, большинство жителей не хотят оставаться под российской оккупацией и стремятся вернуться на территорию, подконтрольную Украине.

Напомним, украинская делегация вместе с эвакуированными жителями временно оккупированных Олешек Херсонской области отправилась в российскую Анапу. Оттуда украинских граждан самолётами доставят в Беларусь, после чего на автобусах они смогут вернуться на подконтрольную Украине территорию.

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