Олимпиада в Токио: в Украине презентовали новую парадную форму национальной сборной

В Японии Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта.

Национальная олимпийская сборная представила новую парадную форму. В ней наши атлеты представят Украину на Олимпиаде в Токио уже с 23 июля.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 12 июля.

Разработчики объясняют — выполнили форму в нежной палитре, что символизирует надежду и веру. На спинке ветровок, в которых спортсмены будут идти на церемонии открытия, изобразили тризуб и олимпийские кольца со светоотражающего материала.

В Токио Украину будут представлять 158 спортсменов в 25 видах спорта. Им Владимир Зеленский передал флаг Украины, подписанный военными, который привезли из Донбасса. Все, чтобы олимпийцы чувствовали поддержку наших защитников и в Токио.

Из-за пандемии коронавируса по решению властей Японии соревнования пройдут при пустых трибунах. Призовые для украинских медалистов остались неизменными — за золото на родине они должны получить 120 тысяч долларов. Серебро государство оценило в 80 тысяч, а бронзу в 55 тысяч.

Новости Украины: национальная олимпийская сборная представила новую парадную форму

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