Олимпийская чемпионка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства

Бывшая фигуристка сделала громкое заявление.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства. Об этом спортсменка сообщила на своей странице в Instagram.

"Я делаю это. Я очень взволнована. Пришло время. Я больше ничего никому не доказываю. Нет, так нет. Головой в бортик без меня. Конституция Украины провозглашает, что в Украине разрешено только одно гражданство. В соответствии с законодательством Украины, если гражданин Украины получает гражданство другого государства, такое лицо все еще признается гражданином Украины в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства", — написала Оксана Баюл.

скриншот/Оксана Баюл, Instagram

Что стало причиной такого решение, спортсменка не объяснила.

К слову, накануне бывшая фигуристка сообщила в соцсети, что ее не пригласили на празднование 30-летия Независимости Украины.

На заявление об отказе от украинского гражданства уже отреагировала ведущая новостей ТСН Маричка Падалко.

"Первая олимпийская чемпионка Оксана Баюл решила выйти из украинского гражданства, которое она хранила по сегодняшний день, хотя с 1994 года живет в США. Причины этого решения, конечно, мне неизвестны. Но то, почему это произошло накануне юбилея страны, куда ее никак не позвали и не отметили, мне очевидны", — написала телеведущая на своей странице в Facebook.

Напомним, Оксана Баюл стала первой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 1994 году на Играх в Лиллехаммере (Норвегия). Также она выигрывала Чемпионат мира-1993. Сейчас бывшая фигуристка проживает в США.

Ранее спортсменка рассказала, что страна так и не отблагодарила ее за первое олимпийское золото. Эта судебная волокита обернулась громким скандалом, ведь ответчиком по делу стало и государство Украина. Суд спортсменка проиграла, и не почувствовав необходимой поддержки от родной страны, в частности Министерства спорта, обиделась на такое отношение к себе.

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Первая в истории независимой Украины олимпийская чемпионка Оксана Баюл дала эксклюзивное интервью ТСН

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