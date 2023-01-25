"Оля очень хотела жить": в Днепре умерла девушка с генетическим заболеванием, родные обвиняют врача

В Днепре умерла 20-летняя Ольга Павленко с тяжелым генетическим заболеванием – муковисцидозом. Родители девушки обвинили врача в халатности и написали заявление в полицию.

Об этом сообщил юрист Владимир Швачко изданию "Информатор".

Муковисцидоз или кистозный фиброз – это самое распространенное генетическое заболевание. Оно поражает легкие, потовые железы и пищеварительную систему, вызывая хронические респираторные и пищеварительные проблемы. Раньше из-за высокой смертности муковисцидозом болели в основном дети. Сейчас высокий уровень диагностики и лечения позволяет значительно продлить жизнь больных.

Ольга Павленко / Фото: Информатор

"При должном лечении продолжительность жизни людей с муковисцидозом в среднем достигает 40-47 лет в Европе и только 13-25 в Украине", — отметил юрист.

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Справиться с болезнью девушке помогал благотворительный фонд "Счастливый ребенок". Ольга планировала поехать на лечение в Германию, но не успела. Ее состояние ухудшилось и она умерла.

"Оля очень хотела жить. Она окончила школу, занималась танцами, окончила медицинский колледж, работала, получила водительские права, любила читать, принимала участие в благотворительных мероприятиях, мечтала и строила план на будущее", — рассказал Швачко.

Ольга Павленко / Фото: Информатор

Близкие умершей утверждают, что врачу Ольги было безразлично, что это заболевание требовало особого внимания. По их словам, врач считала, что муковисцидоз можно лечить и дома, без консультаций специалистов и наблюдения врачей.

"Мы два года пытались справиться своими силами. Лекарством помогали неравнодушные люди и благотворительные фонды. Также она не предоставила информацию, которую попросили предоставить врачи из Германии, не отвечала на звонки и сообщения. Оля неоднократно говорила, что к ней невозможно было дозвониться и попасть на консультацию", – отметил юрист.

На данный момент открыто уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины — ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Напомним, второй раз в Украине и впервые без помощи коллег из-за границы украинские врачи пересадили пациенту легкие. Благодаря уникальной операции, продолжавшейся 16 часов, удалось спасти 56-летнего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС.

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