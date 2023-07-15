Омбудсман рассказал, сколько украинских детей удалось вернуть домой

На сегодня на Родину удалось вернуть только 383 украинских ребенка. Россия не предоставляет информацию о наших детях и не заинтересована в том, чтобы семьи воссоединялись.

Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Каждый ребенок должен вернуться домой

Как рассказал Лубинец, 15 июля Центр защиты прав ребенка посетили первая леди Украины Елена Зеленская и первая леди Южной Кореи Ким Кон Хи. Здесь детям оказывают юридическую и психологическую помощь. Специалисты осуществляют опрос и фиксацию военных преступлений российскими военными против наших детей.

Главная задача Центра состоит в том, чтобы обеспечить предоставление комплекса социальных услуг, включая полное медицинское обслуживание, материально-техническое обеспечение, временное жилье, социально психологическую реабилитацию ребенка и членов его семьи.

"Первые леди познакомились с недавно возвращенными с временно оккупированной территории сестричками. Меньшая – активно общалась с гостями и даже предложила сделать временные татуировки. Ни первые леди, ни я – не смогли отказаться", – поделился Лубинец.

Ким Кон Хи, Дмитрий Лубинец, Елена Зеленская и девочка, возвращенная домой

Напомним, 13 июля домой вернули двух сестер с временно оккупированной территории. Девочек удерживала бабушка и не хотела отдавать их маме, пережившей русский плен. К счастью, родные уже встретились.

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