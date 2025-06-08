Омбудсмен Лубинец отреагировал на действия ТЦК в отношении экс-боевого медика Романа Замрия

Боевой медик Роман Замрий заявил, что его 3 дня содержали в ТЦК / © из соцсетей

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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на заявление бывшего боевого медика Романа Замрия о том, что его в течение трех дней удерживали в Черновицком ТЦК.

В воскресенье, 8 июня, в Telegram Лубинец сообщил, что его представитель в Черновицкой области обратилась в областной ТЦК и СП для проведения ими служебного расследования.

Она также направила обращение в военную службу правопорядка, военную прокуратуру и Нацполицию для выяснения обстоятельств инцидента, отметил омбудсмен.

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Кроме того, он выразил обеспокоенность информацией о том, что людей задержали без решения суда и ограничили им доступ к базовым потребностям.

Лубинец подчеркнул, что в случае подтверждения фактов правонарушения он потребует, чтобы были приняты соответствующие меры реагирования для соблюдения прав человека в дальнейшем.

Что предшествовало

Военный медик из Хмельнитчины и ветеран войны Роман Замрий поделился историей, как его похитили работники Черновицкого ТЦК и попытались мобилизовать, несмотря на бронирование. Он подчеркнул, что поделился не всеми деталями инцидента, потому что не хочет вредить мобилизации. Однако даже рассказываемое приводит ужас и стыд, что такое могло произойти в нашей стране. Ветеран отмечает, что дни, проведенные в ТЦК, ничем не отличались от российского плена.

В ТЦК говорят, что Замрий вроде бы не имел права на отсрочку и был признан годным к прохождению военной службы во время прохождения ВЛК.

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Что известно о Романе Замрие

Врач Роман Замрий из Красилова на Хмельнитчине стал военным в 2014 году. Был военным медиком 57-й бригады, где получил позывной «Йода». Замрий спас не менее 700 украинских бойцов на фронте. После полномасштабного вторжения РФ прошел через самые горячие участки фронта — от Херсона до Бахмута. В то время он занимал должность начальника медицинской службы. Детальнее о нем мы рассказывали в этой статье и в этом видео:

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео «Врач „Йода“! История Романа Замрия, спасшего на передовой 700 человек!»

В 2023 году Роман вернулся на работу в Красиловскую амбулаторию. Скорее всего, бронирование, о котором он упоминает в посте, могло быть предоставлено ему в качестве медика, однако Замрий не уточнил детали.

Роман Замрий с эксголовнокомандующим ВСУ Валерием Залужным / © из соцсетей

В январе 2024 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Романа Замрия орденом За заслуги ІІІ степени.

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