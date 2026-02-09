- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 678
- Время на прочтение
- 2 мин
Омбудсмен назвал главное нарушение во время мобилизации
Лубинец раскрыл шокирующие подробности «экспресс-осмотров» на ВВК во время мобилизации.
Наиболее распространенным нарушением во время мобилизации является быстрое прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).
Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии в парламенте, рассказывая о нарушениях со стороны работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий.
По информации Офиса омбудсмена, которую там получают от граждан Украины, на ВВК:
не проверяется медицинская документация,
не производится вообще осмотр военнообязанных или военнослужащих,
очень быстро принимаются решения о пригодности.
«Причем принимаются решения иногда, когда не могут даже объяснить на основании чего было принято такое решение», — говорит омбудсмен.
Лубинец рассказал о случаях, когда в штурмовые войска записывали граждан Украины, которые имеют зафиксированные медицинской документацией огромные проблемы с позвоночником. И даже теоретически такой человек не может надеть бронежилет.
«Опять же очень часто сами граждане Украины, которые обращаются к нам, отмечают, что они никогда не отказывались от прохождения военной службы, но согласно их медицинским документам или медицинскому состоянию они не могут проходить службу в отдельных частях. Но при этом они готовы присоединиться к Силам обороны. Это один из вопросов, которые нужно точно юридически урегулировать. Ну если гражданин действительно имеет медицинское противопоказание, зачем мы его записываем в штурмовые войска, если человек может записаться в другие подразделения», — подытожил Уполномоченный ВР по правам человека.
Ранее Дмитрий Лубинец объяснил, куда исчезают записи с нагрудных камер ТЦК.