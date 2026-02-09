Омбудсмен назвал главное нарушение во время мобилизации

Дмитрий Лубинец: Быстрое прохождение ВЛК — самое распространенное нарушение при мобилизации / © ТСН.ua

Наиболее распространенным нарушением во время мобилизации является быстрое прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец на заседании Временной следственной комиссии в парламенте, рассказывая о нарушениях со стороны работников ТЦК во время мобилизационных мероприятий.

По информации Офиса омбудсмена, которую там получают от граждан Украины, на ВВК:

не проверяется медицинская документация,

не производится вообще осмотр военнообязанных или военнослужащих,

очень быстро принимаются решения о пригодности.

«Причем принимаются решения иногда, когда не могут даже объяснить на основании чего было принято такое решение», — говорит омбудсмен.

Лубинец рассказал о случаях, когда в штурмовые войска записывали граждан Украины, которые имеют зафиксированные медицинской документацией огромные проблемы с позвоночником. И даже теоретически такой человек не может надеть бронежилет.

«Опять же очень часто сами граждане Украины, которые обращаются к нам, отмечают, что они никогда не отказывались от прохождения военной службы, но согласно их медицинским документам или медицинскому состоянию они не могут проходить службу в отдельных частях. Но при этом они готовы присоединиться к Силам обороны. Это один из вопросов, которые нужно точно юридически урегулировать. Ну если гражданин действительно имеет медицинское противопоказание, зачем мы его записываем в штурмовые войска, если человек может записаться в другие подразделения», — подытожил Уполномоченный ВР по правам человека.

Ранее Дмитрий Лубинец объяснил, куда исчезают записи с нагрудных камер ТЦК.