Омбудсмен заявил об уменьшении случаев "физической бусификации"

Тем не менее Лубинец признал, что отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации остаются.
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что по сравнению с прошлым годом ситуация с принудительной мобилизацией усугубилась, но не кардинально.
Об этом омбудсман сказал во время визита в Харьков, передает местное издание "Объектив".
По его словам, получая уведомление о нарушении прав граждан Украины в процессе мобилизации, сотрудники Офиса омбудсмена во главе со спецпредставителем выезжают на место. Там добиваются физического доступа к гражданину, получают от него информацию об инциденте и дальше решают, как на это реагировать.
"Иногда достаточно того, что появились наши представители – и правонарушения заканчиваются, если они были. У нас были случаи, когда я принимал решение направлять представления, на основании которых были открыты и уголовные производства, и дисциплинарные производства, в том числе результатом стали дисциплинарные взыскания в отношении представителей ТЦК и СП", – рассказал Лубинец.
Оценивая ситуацию с принудительной мобилизацией в Украине, он отметил, что по сравнению с прошлым годом "она немного ухудшилась, но не кардинально".
"Все меньше и меньше мы видим случаев именно физической "бусификации" — мы это так называем. Где-то уже поняли, что подход такой не работает. Но отдельные факты нарушения прав граждан Украины в направлении мобилизации — они остаются. Только за этот год мы получили больше, чем четыре тысячи подобных обращений. Это мы даже не считаем, сколько мы дали разъяснений, сколько у нас было телефоном общения, мы даже в общую цифру не вкладываем", – сказал омбудсмен.
Ранее в издании BBC-Украина появилась информация, что темпы мобилизации в Украине не покрывают даже потерь.
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