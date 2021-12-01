"Омикрон" может попасть в Украину с заробитчанами, которые будут возвращаться на праздники — эпидемиологиня

"Омикрон" может попасть в Украину с заробитчанами, которые будут возвращаться на праздники — эпидемиологиня

Новый мутированный коронавирус уже вскоре может очутиться в Украине.

Новый штамм коронавируса "Омикрон" может попасть в Украину из ЕС уже через несколько недель. Есть вероятность, что его могут завезти в Закарпатье заробитчани, которые будут возвращаться домой на новогодне-рождественские праздники.

Об этом 30 ноября на брифинге сказала главный эпидемиолог Закарпатья Виктория Тимчик, сообщает "Суспильне".

"Завоз этого возбудителя на Закарпатье может случится из стран Евросоюза, поскольку впереди рождественские праздники и мы ожидаем возвращения домой заробитчан из ЕС", — сказала Виктория Тимчик.

По ее словам, различить по симптомам штамм "Омикрон" от других штаммов коронавирусов – невозможно. Для этого медики направляют анализы больных СOVID-19 в лабораторию Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения.

"Особой клинической картины или визуально сказать, что это "Омикрон", "Дельта", или другой штамм — невозможно. Мы будем пользоваться общими нормами, которыми пользуются пограничники при пропуске людей через границу", — сказала она.

Напомним, "Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он попадет в Украину через несколько недель. Украинцев, находившихся в странах, где обнаружен новый штамм коронавируса, обязут пройти самоизоляцию по возвращении в страну.

По прогнозам Минздрава, "Омикрон" добереться до Украине уже через несколько недель | Новости мира

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