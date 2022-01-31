"Омикрон" обнаружили уже в 20 областях Украины: где больше всего случаев и как минимизировать риски заражения

"Омикрон" является наиболее опасным для групп риска и невакцинированных.
В Украине по состоянию на 31 января COVID-штамм "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях.
Об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге.
По данным Минздрава, в Украине три недели продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За это время суточное количество случаев инфицирования возросло в семь раз, госпитализаций – вдвое. Украина находится на 46 месте среди 54 территорий Европейского региона ВОЗ по количеству случаев на 100 тыс. населения за последние 14 дней.
Вариант "Омикрон" обнаружен уже в 20 областях страны. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Черновицкой, Тернопольской областях и Киеве.
"Несмотря на обнадеживающую тенденцию, что уровень количества людей, тяжело заболевших и нуждающихся в лечении в стационаре, не пошел тем же путем, что и количество случаев инфицирования "Омикроном", вирус все еще представляет серьезную угрозу, особенно для групп риска и невакцинированных", — сказал глава Минздрава.
Ляшко подчеркнул, что особенно важна вакцинация для групп риска, поскольку она значительно увеличивает шансы этих людей предотвратить смертельные последствия болезни. Он напомнил, что к основным группам риска относятся пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.
Кроме необходимости сделать прививку, следует помнить и соблюдать и ключевые нефармацевтические мероприятия:
- избегайте контакта с лицами, имеющими проявления гриппозной инфекции;
- носите маску;
- ограничьте посещение мест большого скопления людей;
- часто проветривайте помещение;
- часто мойте руки с мылом;
- не прикасайтесь к глазам, носу, рту немытыми руками;
- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий;
- не посещайте рабочее место, если у вас есть симптомы заболевания;
- работодателям следует разрешить дистанционный режим работы, всем кому это возможно разрешить на период усложнения эпидситуации.
"Эти меры будут иметь решающее значение в ближайшем будущем, чтобы интенсивность циркуляции "Омикрон" оставалась на управляемом уровне. И чтобы уменьшить нагрузку на наших работников первичной медицинской помощи, которые сегодня работают в сверхурочном режиме", — подчеркнул Ляшко.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
Напомним, врач-иммунолог дала советы, как защититься от COVID-19 и усилить иммунитет.
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