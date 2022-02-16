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"Омикрон" у детей: в Минздраве сообщили, как родителям выявить инфицирование

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"Омикрон" у детей: в Минздраве сообщили, как родителям выявить инфицирование

Associated Press

Характерное проявление коронавируса у детей – плохо сбиваемая температура.

В Украине из-за нового штамма "Омикрон" растет количество больных коронавирусом детей. Есть три основных симптома, которые позволят распознать первые признаки "Омикрона" у малышей.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

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Распознать первые признаки штамма "Омикрон" у детей позволят три основных симптома:

  • резкое повышение температуры;
  • насморк или заложенность носа;
  • так называемое "сухое" горло, когда оно дерет и печет — у маленьких детей из-за этого ухудшается аппетит.

Кроме того, как указывается, среди характерных признаков заболевания в течение первых-вторых суток инфицирования - у детей плохо сбивается температура.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Заметим, что врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел "Омикроном. В чем причина и чем заменить, читайте здесь.

Напомним, "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства и атакует самых маленьких. Когда не стоит медлить с вызовом "скорой", читайте по этой ссылке.

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"Омикрон" у детей может маскироваться под кишечные расстройства | Новости Украины

"Омикрон" у детей может маскироваться под кишечные расстройства | Новости Украины
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