"Омикрон" у детей: в Минздраве сообщили, как родителям выявить инфицирование

Характерное проявление коронавируса у детей – плохо сбиваемая температура.
В Украине из-за нового штамма "Омикрон" растет количество больных коронавирусом детей. Есть три основных симптома, которые позволят распознать первые признаки "Омикрона" у малышей.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
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Распознать первые признаки штамма "Омикрон" у детей позволят три основных симптома:
- резкое повышение температуры;
- насморк или заложенность носа;
- так называемое "сухое" горло, когда оно дерет и печет — у маленьких детей из-за этого ухудшается аппетит.
Кроме того, как указывается, среди характерных признаков заболевания в течение первых-вторых суток инфицирования - у детей плохо сбивается температура.
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Заметим, что врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел "Омикроном. В чем причина и чем заменить, читайте здесь.
Напомним, "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства и атакует самых маленьких. Когда не стоит медлить с вызовом "скорой", читайте по этой ссылке.
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