"Омикрон" у детей: в Минздраве сообщили, как родителям выявить инфицирование

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Заметим, что врачи не советуют пить кофе тем, кто переболел "Омикроном. В чем причина и чем заменить, читайте здесь.

Напомним, "Омикрон" у детей маскируется под кишечные расстройства и атакует самых маленьких. Когда не стоит медлить с вызовом "скорой", читайте по этой ссылке.

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