"Омикрон" уже в Украине: Минздрав подтвердил первый случай инфицирования новым COVID-штаммом

"Омикрон" уже в Украине: Минздрав подтвердил первый случай инфицирования новым COVID-штаммом

Инфицировалась "Омикроном" женщина, которая была в ОАЭ.

В Украине обнаружили COVID-штамм "Омикрон". Речь идет о женщине, которая вернулась из ОАЭ, где, вероятнее всего, и могла инфицироваться "Омикроном", поскольку контактировала с больными этой мутацией.

Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.

"Ночью в Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Лицо, которое оказалось инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулось из Объединенных Арабских Эмиратов, где имело контакт с больными COVID-19. Пациент продолжает находиться на лечении", — написал Ляшко.

В настоящее время идет эпидемиологическое расследование указанного случая. Круг контактных лиц также дополнительно тестируется.

"Вакцинируйтесь, чтобы быть защищенными, не медлите. Соблюдайте установленные противоэпидемические нормы и правила. По возможности, избегайте поездок за границу в регионы, где циркуляция штамма "Omicron" доминирует", — подчеркнул Ляшко.

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Следует заметить, что накануне генетик Александр Коляда сообщал, что в образце вернувшейся из ОАЭ женщины обнаружили комбинацию мутаций, которые характерны для "Омикрона". Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщалось, новый штамм коронавируса "Омикрон" быстро передается и есть опасения ученых, что он может блокировать действие от вакцин или предыдущей инфекции. Симптомы "Омикрона" немного отличаются от других вариантов, таких как "Дельта", но их часто описывают как более легкие.

Как быстро могут появиться симптомы "Омикрона" после того, как вы были заражены вирусом, читайте здесь.

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