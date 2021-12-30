"Омикрон" в Украине добрался до еще одной области: заболевшие вернулись из Италии

"Омикрон" в Украине добрался до еще одной области: заболевшие вернулись из Италии

Штамм коронавируса "Дельта" и штамм "Омикрон" все активнее распространяются по Украине.

В Житомирской области зафиксировали два новых случая инфицирования штаммом "Омикрон". Болезнь обнаружили у женщин возрастом 41 и 62 лет, вернувшихся из Италии. Обе больные не были привиты от COVID-19.

Об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр.

"В целях подтверждения полученных результатов биоматериал будет отправлен в вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья для проведения полногеномного секвенирования", — говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты проводят эпидемиологическое расследование этих случаев COVID.

Напомним:

По состоянию на 29 декабря Украине выявлено пять новых случаев заболевания коронавирусом штамма "Омикрон", всего в стране было зафиксировано уже шесть случаев указанного штамма. Новый штамм обнаружили у двух жителей Киева и двух жителей Киевской области, а также по одному случаю подтвердили в образцах из Днепра и Львова.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Коронавирус в мире: в Германии и Греции усиливают карантин из-за вспышки заражений "Омикроном"

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