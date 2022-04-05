"Он блокировал наше вступление в НАТО и будет дальше блокировать": Зеленский о премьер-министре Венгрии Орбана

"Он блокировал наше вступление в НАТО и будет дальше блокировать": Зеленский о премьер-министре Венгрии Орбана

Владимир Зеленский считает, что Орбан рано или поздно придется выбирать между Россией и цивилизованным миром.

Президент Украины Владимир Зеленский повел пресс-конференцию с украинскими журналистами. Среди поставленных главе государства вопросов был вопрос об отношениях Украины с Венгрией.

Зеленский сообщил, что Венгрия выступала и будет дальше выступать против вступления Украины в НАТО. Недавно избранный премьер Венгрии Виктор Орбан является активным поклонником России.

"Прежде всего, люди показали, как они относятся к Украине. Лидер не может проводить свою политику без людей. Я хотел построить с ним отношения. Я звонил ему, предлагал встречу у него. Он боялся, и боится влияния РФ на его государство. Народ в Будапеште выходил в поддержку Украины Союзника у нас официального в Будапеште не было.

Мне кажется, что ему придется выбирать между Россией и другим миром. Он блокировал наше вступление в НАТО и будет блокировать, но не все зависит от него. Относительно нашего вступления в ЕС Венгрия может быть одной из 3-х стран, которая может блокировать вступление Украины в ЕС, но не думаю, что он на это решится, ведь это покажет его пророссийскую позицию. Больше ничего нам от него не нужно», – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что Украина договорилась, что будет создана совместная с Европейским Союзом комиссия, которая будет расследовать преступления российской армии в Киевской области. Об этом президент Владимир Зеленский сказал 5 апреля в интервью украинским СМИ. По его словам, страна будет действовать по законодательству, ведь живет в "цивилизованном мире".