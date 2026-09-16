"Он боится, что они вернутся": Зеленский предупредил о повторении сценария "Вагнера" для Путина

Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин может опасаться последствий прекращения войны. Все из-за возможной реакции российских военных, которые вернутся с фронта.

Об этом украинский лидер сказал в интервью CBC News.

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По словам Зеленского, для Путина остановка войны не будет означать победы.

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«Если Путин остановится сейчас, то это не победа. На самом деле это совсем не победа. Это абсолютно противоположное для них», — сказал президент.

Зеленский предположил, что российский лидер опасается возвращения военных с фронта.

«Он боится, что солдаты вернутся, будут злыми и выступят против него», — отметил президент Украины.

Он также напомнил о мятеже ЧВК «Вагнер» в России, назвав его прецедентом, который может влиять на опасения Путина.

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«Если помните „Вагнер“, у него уже был такой прецедент», — добавил Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что сценарий «win-win» в войне России против Украины уже невозможен из-за масштаба человеческих потерь. По его словам, главным результатом должно стать прекращение войны и сохранение жизней. Президент также подчеркнул, что территориальные требования Кремля не являются конечной целью Путина, а изменить позицию Москвы можно дипломатическим и санкционным давлением.

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