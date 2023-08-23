"Он будет развеваться на всей суверенной территории": Зеленский поздравил украинцев с Днем Государственного Флага

На церемонии поднятия флага все присутствовавшие почтили минутой молчания всех павших защитников и защитниц.

Президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии поднятия Государственного флага Украины в столице.

Видео публикуют на Ютуб-странице Офиса президента.

"Сегодня в сердце Украины мы поднимаем особый флаг. На нем – особые слова и подписи, оставленные особыми людьми. Это наши воины, наши защитники и защитницы, наши герои, которые дерутся за свободу для украинцев., за независимость, за Украину, наши цвета и этот флаг. После сегодняшней церемонии каждый желающий сможет его увидеть в Национальном музее войны за независимость Украины. И придет время, когда этот особый флаг сможет увидеть вся наша свободная и мирная Украина. Вся", — написал глава государства в Сети.

Во время церемонии Зеленский подчеркнул, что украинский флаг – это "наш символ, это наш оберег. Наш флаг – это наша гордость". Он уверен, что сине-желтый флаг "будет развеваться на всей суверенной территории Украины".

"Наш флаг — это наша уверенность, что он будет развеваться повсюду, где должен быть по праву, на всей нашей суверенной территории. Непреклонная вера в это внутри каждого и каждой из нас. Наш флаг — это наша сила, источник энергии", — подчеркнул президент Украины.

На церемонии поднятия флага было высшее военно-политическое руководство и представители Офиса президента. В частности, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов, глава СБУ Василий Малюк, глава МВД Игорь Клименко, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Все присутствовавшие почтили минутой молчания всех павших защитников и защитниц, отдавших свои жизни ради Украины.

Напомним, Украина 23 августа отмечает День Государственного Флага.

Читайте также: