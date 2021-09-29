"Он довел меня до депрессии, бил телефоном по голове": исповедь девушки, которая застрелила инструктора в Полтаве

Девушка заявила, что совершила преступление из-за депрессии, до которой ее довел парень.

Веронике Моториной, которую обвиняют в умышленном убийстве инструктора полтавского тира в феврале 2020 года, вынесли приговор. Ее лишили свободы на 15 лет. Такое решение приняла коллегия судей Октябрьского райсуда областного центра. Перед этим девушке предоставили последнее слово.

Во время судебного заседания девушка заявила, что совершила преступление из-за депрессии, до которой ее довел парень, пишет местное издание poltava.to.

Напомним, инцидент произошел 7 февраля 2020 года. Моторина встречалась с парнем из Полтавы, приехала к нему и, по данным свидетелей, постоянно с ним ссорилась из-за ревности. В роковой день они пошли в тир. Девушка находилась в возбужденном состоянии. Она стреляла из автомата АК-47 пистолетов Glok и пистолета Марголина. Из последнего она и застрелила инструктора, а также пыталась попасть в его помощников.

"Я пришла в тир, чтобы лишить себя жизни, это было мое единственное желание тогда. Мой бывший парень, Мирзаев, довел меня до этого желания. До него моя жизнь была нелегкой, но я держалась. Его издевательства меня просто сломали. Он пользовался моими чувствами и начал позволять себе жестокое обращение со мной. Я влюбилась в хорошего парня, как мне тогда показалось, но то, что он делал... Хватал меня за волосы, бил телефоном по голове, хватал за горло и выбрасывал из квартиры на улицу посреди ночи. Даже заставил спать на полу в качестве наказания. Он меня не выпускал из комнаты и забирал телефон", — рассказала девушка.

По ее словам, у нее начался стресс.

"Я начала принимать успокоительное в очень больших дозах, мне только хуже стало. Я просто хотела умереть, чтобы эта боль закончилась. И перед тем, которые уйти в тир, я написала на своей ноге номер его телефона, чтобы когда я умру, позвонили ему и он понял, что это он виноват", — продолжила она.

"Когда я пришла в тир совершить самоубийство, меня вообще без проблем пропустили. У меня попросили только паспорт и справку от нарколога и психиатра. Когда у меня остались последние три патрона, я поняла, что у меня уже не будет другого шанса и я решила отойти он инструктора, чтобы застрелиться. Когда я пыталась развернуться, произошли выстрелы. Я поняла только, что инструктор пытался меня остановить, я испугалась и как-то произошли выстрелы. Я плохо помню этот момент, потому что была настроена на другое. Я даже не видела, как произошли выстрелы. Зашел директор Костенко, и когда он заговорил со мной, я поняла, что сделала три выстрела и в моем пистолете нет патронов, чтобы застрелиться, я начала просить у него патроны. Я не понимала, что делаю и что делать дальше, у меня вообще голова не работала. Я уверена, что было два выстрела, третий был, когда инструктор Костенко забрал у меня пистолет. Я не поняла, что произошло и приставила пистолет в грудь", — добавила она.

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