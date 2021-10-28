"Он ей никакой не парень": в Харькове мама 16-летней девушки рассказала, что ее дочь села в Infiniti случайно

В настоящее время девушка находится в областной больнице. У нее перелом ноги.
Пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове 16-летняя девушка оказалась в автомобиле якобы случайно.
Об этом заявила мать девушки Наталья Дусик, пишет Newsroom.
По словам женщины, подозреваемый в ДТП 16-летний Николай не парень девушки, как сначала писали в СМИ, а ее знакомый.
"Вообще, она ехала со своими знакомыми, сидевшими сзади и тоже пострадавшими. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти. В то же время ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходила и ничего не просила. Ни помощи, ни угроз от них не было", — рассказала Наталья Дусик.
Она также добавила, что в настоящее время девушка находится в областной больнице. У нее перелом ноги. Школьница лежит на вытяжке и ждет операции.
"На три дня ее положили на вытяжку. Пока операции не делают. Вчера я написала в горсовет письмо с просьбой предоставить материальную помощь на лечение", — отметила Наталья.
Напомним, что Отец 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове считает, что его сына могли подставить.