"Он ей никакой не парень": в Харькове мама 16-летней девушки рассказала, что ее дочь села в Infiniti случайно

"Он ей никакой не парень": в Харькове мама 16-летней девушки рассказала, что ее дочь села в Infiniti случайно

В настоящее время девушка находится в областной больнице. У нее перелом ноги.

Пострадавшая в смертельном ДТП в Харькове 16-летняя девушка оказалась в автомобиле якобы случайно.

Об этом заявила мать девушки Наталья Дусик, пишет Newsroom.

По словам женщины, подозреваемый в ДТП 16-летний Николай не парень девушки, как сначала писали в СМИ, а ее знакомый.

"Вообще, она ехала со своими знакомыми, сидевшими сзади и тоже пострадавшими. Выходит, Николай – это их общий знакомый. Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, поэтому желают ей смерти. В то же время ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходила и ничего не просила. Ни помощи, ни угроз от них не было", — рассказала Наталья Дусик.

Она также добавила, что в настоящее время девушка находится в областной больнице. У нее перелом ноги. Школьница лежит на вытяжке и ждет операции.

"На три дня ее положили на вытяжку. Пока операции не делают. Вчера я написала в горсовет письмо с просьбой предоставить материальную помощь на лечение", — отметила Наталья.

Напомним, что Отец 16-летнего виновника смертельного ДТП в Харькове считает, что его сына могли подставить.

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