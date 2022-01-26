Он хотел пива, а она не пропускала: в Днепре за место в очереди мужчина избил женщину

Он хотел пива, а она не пропускала: в Днепре за место в очереди мужчина избил женщину

Женщина сделала мужчине замечание.

В Днепре в одном из супермаркетов из-за места в очереди мужчина избил женщину. Потерпевшая отказалась пропустить наглого покупателя.

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Об этом говорится в приговоре Амур-Нижнеднепровского районного суда г. Днепропетровска (название суда недекоммунизатора – ред.), сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 5 января 2022 подозреваемый в состоянии наркотического и алкогольного опьянения пришел в супермаркет, где хотел приобрести три бутылки пива. В очереди к кассе стояло много людей, тогда мужчина нагло начал "прорываться" вперед. Женщина, тоже стоящая в очереди, сделала ему замечание. Тогда подозреваемый обругал ее. Когда потерпевшая повторила свою просьбу, мужчина ударил ее кулаком в голову. Нападающего остановили работники супермаркета.

У потерпевшей диагностировали легкие телесные повреждения. На суде подозреваемый вину признал.

Суд признал нападающего виновным по ч. 1 ст. 296 УК Украины. Его приговорили к 2 годам ограничения свободы, однако суд заменил этот срок испытательным.

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