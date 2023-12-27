"Он нарушает Конституцию": Лубинец высказался по поводу законопроекта о мобилизации

Законопроект о мобилизации содержит нормы, прямо противоречащие Конституции Украины. Так, он ограничивает права человека.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона.

"В этом законопроекте, на мой взгляд, есть нормы, которые противоречат Конституции. Я прямо буду об этом писать, когда этот законопроект зайдет официально на согласование ко мне. Это, я так понимаю, будет происходить не на этапе подготовки на уровне Кабмина, а на этапе подготовки к рассмотрению в комитете. Именно поэтому я жду официального направления этого законопроекта ко мне: мы (офис омбудсмена – ред.) тщательно будем его изучать и я буду делать свои возражения", – сказал омбудсмен.

"Мы не можем превратиться в РФ"

Лубинец уточнил, что речь идет о ряде ограничений, предусмотренных в отношении уклоняющихся от мобилизации лиц, таких как запрет на операции с недвижимостью, управление личным транспортом, использование денежных средств. А это прямая норма Конституции: человек не может быть ограничен в своих правах.

"Если человек официально владеет, например, домом, то не можем мы на уровне закона запретить ему продать этот дом или купить другой. Это будет прямо противоречить Конституции. Да, есть норма, которая прямо позволяет ограничивать права в условиях военного положения, но эти права не могут быть ограничены до бесконечности", – пояснил Лубинец.

Безусловно, говорит он, мы защищаем наше государство, всех граждан и сражаемся против Российской Федерации. Но Украина должна оставаться правовым государством.

"Мы не можем дойти до того же состояния, что воюя против Российской Федерации, превратимся в нечто, похожее на Российскую Федерацию, когда у нас не будут действовать ни законы, ни нормы, а Конституция превратится прямо в бумажку", – подытожил уполномоченный Верховной Рады правам человека.

Ранее речь шла о том, что новый законопроект об усилении мобилизации должен быть доработан, ведь в нем много норм, требующих объяснения.

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