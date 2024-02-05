"Он не знает, что произошло с Бучей и Мариуполем": в тюрьме Таиланда три года сидит альпинист со Львовщины

Музыкант Глеб Колядин, играющий с группой "Би-2" — нежелательной в РФ за антивоенные высказывания, 24 января во время пребывания в тюрьме в Таиланде познакомился с 58-летним украинским альпинистом родом из Червонограда Георгием Сутуриным. Мужчину несколько лет считали мертвым на родине, однако выяснилось, что он уже три года сидит в бангкокской тюрьме. Друзья просят МИД посодействовать возвращению Георгия домой.

Об этом пишет "Эспрессо.Запад" со ссылкой на интервью Колядина в интернет-издании "Медуза".

Что рассказывают об альпинисте Георгии Сутурине его друзья

Украинский альпинист Георгий Сутурин, прошедший 80-90 гг. горы Кавказа и Памира, активно увлекался фотографией, в конце 2018 года исчез. Как стало известно его друзьям, он якобы скончался в Таиланде.

"Об этом мне сообщила его подруга. Это было в декабре 2018 года. Она написала сообщение, что Георгий умер. После того, удалила свой аккаунт и я не смог узнать больше. Поэтому фактически до сих пор думал, что он мертв. Но как оказалось, нет, Гоша жив, он все эти годы был в Таиланде в бангкокской тюрьме", — рассказывает друг Сутурина Сергей Федирко.

По словам другого коллеги Сутурина, альпинист, почти 6 лет считавшийся пропавшим без вести, уже длительное время находится в тюрьме в Бангкоке.

"Независимо от того, на каких основаниях он там находится и за что, он должен получать должную поддержку от государства Украина. Просим в чьих это силах помочь Георгию в первую очередь получить такую поддержку", — написал Олесь Пограничный.

В то же время Сергей Федирко сообщил, что 5 февраля написал письмо в консульство, где попросил выяснить обстоятельства заключения Георгия.

"Возможно, он во что-то вляпался, я не знаю, но считаю, что эта история нуждается в информационной огласке. Надеется, что наш МИД поможет вернуть Георгия домой", — сказал Сергей Федирко.

Известие из тюрьмы в Пхукете

О том, что Георгий живой стало известно из интервью из Глеба Колядина — пианиста, играющего с популярной группой "Б-2".

24 января 2024 года группа в полном составе была задержана в Таиланде из-за отсутствия рабочей визы. Артисты предполагают, что это было устроено специально российским консульством, чтобы их выдворить в Россию, где их могли бы задержать. Но помогла огласка и паспорта других стран. Как бы то ни было, сначала артисты находились в туристической тюрьме в Пхукете, а затем из-за давления со стороны российского консульства, их перевели в Бангкок.

"Но в Бангкоке с нами случилось несколько дней ада, потому что мы оказались в Immigration detention center — в миграционном центре. Это не тюрьма, а место для временного содержания мигрантов. Люди, которые там сидят, считают, что это гораздо хуже, чем это. тюрьму. Там абсолютно бесчеловечные, ужасные условия содержания", — сообщил музыкант.

Он добавил, что камера была закрыта без окон и без дневного света, а в ней круглосуточно горели лампы.

"В этой тюрьме для мигрантов до сих пор сидит человек из Украины Георгий Сутурин. Он сидит уже три года — за эти три года никто из украинского консульства к нему так и не пришел. Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном", — рассказал музыкант.

По его словам, Сутурин попал туда в пандемию, прожил там все это время и два года войны.

Он вообще не в курсе того, что происходит в мире. Он узнает о новостях из отрывков англоязычных газет, которые попадаются ему в руки раз в неделю на прогулке. Он не знает, что произошло с Бучей, он не знает, что произошло с Мариуполем Он знает только, что в мире происходит полная тьма, причем из слов людей, которые попадают в эту тюрьму, а главное, он не знает, жив ли его сын или нет и что с ним происходит, он очень хочет вернуться к себе. на родину. Его искренне жалко, и ему очень хочется помочь. В нашей камере не было ни одного человека, который бы сделал что-то ужасно ужасное или даже очевидно плохое". – рассказал Колядин.

Неизвестно за что задержали Георгия, его друзья могут только предположить.

Напомним, в Беларуси мужчину приговорили к пяти годам за помощь полку Калиновского.

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