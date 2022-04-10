"Он ненавидит нас каждой клеткой": Гайдай заявил, что Путин лично никогда не подпишет мирный договор с Украиной

"Он ненавидит нас каждой клеткой": Гайдай заявил, что Путин лично никогда не подпишет мирный договор с Украиной

Вероятно, это будет делать кто-то за него.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что Путин сам никогда не сядет за стол переговоров с Зеленским, потому что он "каждой клеткой" ненавидит украинцев.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

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По словам Гайдая, Путин признал так называемые "ЛНР" и "ДНР", чтобы оправдать свои поступки и в будущем разорвать Украину в клочья: "Херсонскую Народную Республику", "ЛНР", "ДНР" и т.д.

"Если взять какого-нибудь психоаналитика и посмотреть на его (Путина – ред.) мимику, как он обращался к населению своей федерации, когда говорил об Украине. Было видно, что он ненавидит нас полностью, каждой клеткой", — говорит глава Луганской ОВА.

Гайдай уверен, что Путин никогда не сядет с нами за стол переговоров.

"Никогда. Потому что это для него будет позор. Он пойдет к последнему. Просто он всей душой, всем сердцем нас ненавидит, потому что он пытался построить какую-нибудь свою Северную Корею, а мы вышли из его системы координат. Еще и имели возможность что-либо возражать ему. Поэтому это нападение прогнозируемое", — заявил Гайдай.

По его словам, Путин лично никогда не подпишет мирный договор с Украиной. Вероятно, это будет кто-то делать за него.

"У него просто рука не поднимется. Кто-то будет подписывать от него. Сам за стол переговоров он не сядет", — сказал Гайдай.

Он говорит, что если у Зеленского есть хотя бы один шанс на миллион подписать документы, которые позволят нам остановить войну, не теряя территорий, то нужно идти на эти переговоры.

"Даже если мы знаем, что это один шанс на миллион. Он все равно есть, хотя бы какой-то", — отметил глава Луганской ОВА.

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