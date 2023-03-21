"Он ничего не помнит о себе": родные по фото узнали пропавшего под Бахмутом бойца

Родные нашли без вести пропавшего родственника 46-летнего Ивана Ивахива из Тернопольской области благодаря фото в соцсетях, который выложил неравнодушный знакомый Ивана. Боец скрылся у Бахмута в конце февраля. Из-за утраты памяти в результате тяжелого ранения он не искал своих родных.

Мать бойца Анна Ивахов увидела фото в соцсети, сообществе "Поиск людей во время войны" и узнала в муже с перевязанной головой своего сына, пишет OBOZREVATEL.

В настоящее время раненый боец находится в Виннице в больнице скорой помощи.

"Поиск людей во время войны"

Он ничего не помнит о себе, но маму узнал.

"После ранения он не говорит и ничего о себе не помнит. Я решил помочь ему найти близких. Мама приезжала, и он ее вроде бы узнал", – рассказал сосед Ивана, который и выложил его фото и объявления.

Иван родом из поселка Гусятин Тернопольской области, на фронт ушел добровольцем еще в конце 2022 года. В феврале 2023 года перестал выходить на связь.

По словам мамы бойца, сейчас его ждет очередная операция на голове, там остался обломок, который должны удалить специалисты.

Накануне в Чехии сообщили о гибели их гражданина – добровольца в Украине. Он сражался против России.

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