"Он просчитался. Весь мир воспринимает его как Абсолютное Зло" - Антон Геращенко проанализировал монолог Путина

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, проанализировал вчерашний монолог президента РВ Владимира Путина и поделился выводами в Facebook.
"Проанализировал на свежую голову вчерашний монолог фашистского диктатора России на фоне нарисованных на компьютере микрофона и кукол.
Выводы:
Путину страшно. Очень страшно.
Хоть он и пытался это тщательно скрывать.
Настолько страшно, что он даже боится встречаться с живыми людьми.
Он просчитался. Весь цивилизованный мир воспринимает его как Абсолютное Зло.
В союзниках, да и то больше на словах, - Китай, Иран, Никарагуа, Эритрейя и Ким Чен Ын.
В России назревают бунты.
Я имею ввиду сейчас не митинги либеральной оппозиции, а недовольство рабочего класса, тех самых простых работяг из Нижнего Тагила, которые ещё две недели назад планировали на майские махнуть на “all-inclusive” в Египет за 60 тысяч рублей, а теперь после «специальной операции по денацификации» Украины, это же рабочий должен будет выложить за неё 120 тысяч рублей.
Которых он скорее может ещё не и получить, потому что его завод работал на экспорт. Или использовал импортные запчасти, а значит сегодня стал банкротом.
После жесточайших в истории экономических санкций миллионы русских станут в ближайшие месяцы безработными. Злыми и недовольными властью. Только вот деваться им будет некуда.
Если украинцев морально и финансово поддерживает весь мир, то русских - никто!"
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – около 9000 человек,
- танков ‒ 217,
- боевых бронированных машин – 900,
- артиллерийских систем – 90,
- РСЗО - 42,
- средства ПВО – 11,
- самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
- вертолетов – 31 (информация уточняется),
- автомобильной техники - 374,
- легкие скоростные катера - 2,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, есть раненные: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.