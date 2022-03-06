"Он просчитался. Весь мир воспринимает его как Абсолютное Зло" - Антон Геращенко проанализировал монолог Путина

"Он просчитался. Весь мир воспринимает его как Абсолютное Зло" - Антон Геращенко проанализировал монолог Путина

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, проанализировал вчерашний монолог президента РВ Владимира Путина и поделился выводами в Facebook.

"Проанализировал на свежую голову вчерашний монолог фашистского диктатора России на фоне нарисованных на компьютере микрофона и кукол.

Выводы:

Путину страшно. Очень страшно.

Хоть он и пытался это тщательно скрывать.

Настолько страшно, что он даже боится встречаться с живыми людьми.

Он просчитался. Весь цивилизованный мир воспринимает его как Абсолютное Зло.

В союзниках, да и то больше на словах, - Китай, Иран, Никарагуа, Эритрейя и Ким Чен Ын.

В России назревают бунты.

Я имею ввиду сейчас не митинги либеральной оппозиции, а недовольство рабочего класса, тех самых простых работяг из Нижнего Тагила, которые ещё две недели назад планировали на майские махнуть на “all-inclusive” в Египет за 60 тысяч рублей, а теперь после «специальной операции по денацификации» Украины, это же рабочий должен будет выложить за неё 120 тысяч рублей.

Которых он скорее может ещё не и получить, потому что его завод работал на экспорт. Или использовал импортные запчасти, а значит сегодня стал банкротом.

После жесточайших в истории экономических санкций миллионы русских станут в ближайшие месяцы безработными. Злыми и недовольными властью. Только вот деваться им будет некуда.

Если украинцев морально и финансово поддерживает весь мир, то русских - никто!"