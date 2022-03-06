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"Он просчитался. Весь мир воспринимает его как Абсолютное Зло" - Антон Геращенко проанализировал монолог Путина

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"Он просчитался. Весь мир воспринимает его как Абсолютное Зло" - Антон Геращенко проанализировал монолог Путина

УНИАН

Антон Геращенко, советник министра внутренних дел Украины, проанализировал вчерашний монолог президента РВ Владимира Путина и поделился выводами в Facebook.

"Проанализировал на свежую голову вчерашний монолог фашистского диктатора России на фоне нарисованных на компьютере микрофона и кукол. 

Выводы:

Путину страшно. Очень страшно.

Хоть он и пытался это тщательно скрывать.

Настолько страшно, что он даже боится встречаться с живыми людьми.

Он просчитался. Весь цивилизованный мир воспринимает его как Абсолютное Зло.

В союзниках, да и то больше на словах, - Китай, Иран, Никарагуа, Эритрейя и Ким Чен Ын.

В России назревают бунты.

Я имею ввиду сейчас не митинги либеральной оппозиции, а недовольство рабочего класса, тех самых простых работяг из Нижнего Тагила, которые ещё две недели назад планировали на майские махнуть на “all-inclusive” в Египет за 60 тысяч рублей, а теперь после «специальной операции по денацификации» Украины, это же рабочий должен будет выложить за неё 120 тысяч рублей.

Которых он скорее может ещё не и получить, потому что его завод работал на экспорт. Или использовал импортные запчасти, а значит сегодня стал банкротом.

После жесточайших в истории экономических санкций миллионы русских станут в ближайшие месяцы безработными. Злыми и недовольными властью. Только вот деваться им будет некуда.

Если украинцев морально и финансово поддерживает весь мир, то русских - никто!"

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед. (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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