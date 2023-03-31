Он сказал "да"!: Девушка сделала предложение любимому бойцу в реанимации Днепра и их поженили прямо там

В больнице Днепра тяжелораненый боец женился на своей любимой, говорится в ТСН.

22-летний Михаил пришел в себя благодаря усилиям врачей. Из-за сложного минно-взрывного повреждения он пока не в состоянии двигаться.

С 20-летней любимой вместе почти год. Жили в соседних селах Днепропетровской области. Летом Михаил пошел в армию, но в этом марте в Донецкой области получил тяжелое ранение. Девушка сделала предложение ему сама в реанимации, когда раненый боец пришел в себя.

Организовать церемонию помогли медики. Невеста уверена: Михаил обязательно встанет на ноги, впереди у него длительная реабилитация и счастливая жизнь в свободной стране. “Я приехала в больницу и спросила: ты согласен? Он сказал: да. Он у меня самый лучший! За его доброту, искренность! Он самый дорогой! Я знаю, что все будет хорошо”, – говорит невеста.

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