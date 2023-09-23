"Он снова расстроится": Буданов о реакции Путина на удары по Крымскому мосту

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно.

Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью TheDrive.

"Вопрос не в том, будем ли мы атаковать или не будем. Мы это делаем регулярно, поэтому закончим. Это только вопрос времени", — сказал он об атаках по мосту.

На вопрос журналиста, что сделает Владимир Путин в ответ, Буданов ответил так:

"А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?"

Напомним:

2 сентября сообщалось, что российская сторона пытается держать в напряжении ситуацию вокруг Крымского моста, поскольку Кремлю как-то необходимо оправдываться в том, что этот объект инфраструктуры не используется в полной мере. Поэтому оккупантам привиделась атака по нему неизвестными беспилотниками.

По информации британской разведки, Крымский мост является узким местом в логистике. Для его защиты используют пассивные средства — дымовые генераторы ТДА-3 и подводные заграждения. А для отражения воздушных атак используют средства ПВО.

Начиная с августа 2022 года, в Крыму почти каждый день слышны звуки взрывов. Российские власти объясняют это стрельбой по "украинским беспилотникам", "работой ПВО" или учениями военных РФ.

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