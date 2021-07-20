"Он так издевался": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке

"Он так издевался": соседи рассказали о мужчине, который зверски убил жену и дочь в Луцке

Соседи погибших говорят, что мужчина был неадекватным.

Сегодня, 20 июля, в доме №32 на улице Соборности в Луцке, произошло жуткое двойное убийство.

Об этом пишет konkurent.ua.

Соседи мужчины, подозреваемого в убийстве жены и дочери, плачут от ужаса и отчаяния, но не удивлены, что такое случилось. Говорят, он был семейным тираном, и от него часто приходилось спасать жену и дочь.

На этот раз спасти женщин не удалось. 56-летнюю мать зарубил в постели, а дочь — в коридоре. Как пишет издание, мужчина отрубил женщине голову.

"Он сам сказал соседке "вызывайте полицию, я забил женщину с ребенком". Неадекватный, что я могу сказать. Такого человека надо за решеткой держать и все. С головой у него не все хорошо. Сколько людям он пакостей делал, и нам, и в соседнем доме", — рассказывает одна из соседок.

Под подъездом рыдает сестра погибшей женщины Зоя Ковальская. Она не может поверить, что ее родной сестры уже нет.

"Сколько он издевался, сколько делал чудо. Было уже не раз, и она говорила полиции. Только теперь, когда забил, они уже расследуют. А раньше они не могли ничего принять. Единственная дочь была. Был мальчик, имел церебральный паралич и умер. Танечка училась, магистерское заканчивала", — рассказывает женщина.

Подозреваемого уже доставили в наркодиспансер.

Напомним, в Луцке в полицию обратилась женщина и рассказала, что ее 62-летний сосед убил жену и дочь.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, которые задержали мужчину, причастного к убийству. В квартире они обнаружили тела двух женщин — 56 и 22 лет.

Сведения внесены в ЕРДР по части 2 статьи 115 Уголовного Кодекса Украины — умышленное убийство. Сейчас продолжаются следственные процедуры.

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